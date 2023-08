Casal que praticava furto sem comércios e roubos de veículos é preso e denunciado por “crime continuado”

Um casal que tem envolvimento com diversos roubos ocorridos em Araucária foi preso recentemente pela Polícia Civil de Araucária. Os dois praticavam furtos em comércios, roubos de veículos entre outros delitos. Inclusive teriam sido os autores do roubo de um veículo Fox de cor branca ocorrido no dia 15 de julho, no bairro Costeira. A ação foi flagrada por câmeras de segurança, as quais ajudaram na identificação.

Naquela ocasião, o masculino da dupla abordou três pessoas no momento em que elas chegavam em uma residência, apontou uma arma de fogo e em seguida roubou o carro pertencente a uma das vítimas.

De acordo com a Delegacia, o casal foi denunciado por “crime continuado”, ou seja, pela prática de mais de um delito da mesma espécie, e segue recluso. Quanto ao veículo roubado, ainda não foi localizado.

