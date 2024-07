Caso envolvendo ex-diretora do Werka terá audiência de instrução no final do mês

Luiza Edson Verbanek da Maia, ex-diretora da Escola Municipal Irmã Elizabeth Werka, de Araucária, detida no dia 8 de abril pela Polícia Civil de Fazenda Rio Grande, está em prisão domiciliar desde o dia 12 do mesmo mês. Ela é suspeita de envolvimento no homicídio de Amilton Cesar Felitroveski, ocorrido em dezembro de 2023, naquela mesma cidade. Além dela, foi preso e permanece em reclusão Willians de Araújo Capra, também suspeito de estar envolvido no crime.

Luiza, embora conste no despacho judicial estar envolvida em um crime com uso de violência ou grave ameaça à pessoa, conseguiu o direito de cumprir prisão domiciliar com uso de tornezeleira eletrônica por ser mãe adotiva e única responsável legal de cinco filhos, dentre eles dois adolescentes e três crianças. Já Willians teve o pedido negado pela justiça por não atender aos requisitos que autorizam a prisão domiciliar.

A audiência de instrução do processo que apura o crime pelo qual Luiz e Willians estão supostamente envolvidos acontecerá em dois momentos: na quinta-feira, 25 de julho, e na quinta-feira seguinte, 1º de agosto, com a oitiva das testemunhas arroladas pela acusação, defesa e interrogatório dos acusados, que totalizam 25 pessoas.

A audiência decidirá o destino dos acusados. Após ouvir e analisar todos os depoimentos das partes envolvidas, a Juíza responsável pelo caso, se ficar convencida da materialidade do crime e de indícios suficientes de autoria ou de participação dos réus, os encaminhará ao grande Júri Popular. No entanto, existe a possibilidade de a Juíza rejeitar a imputação para julgamento perante o Tribunal Popular, ou por não se convencer da existência do crime ou porque não haver indícios suficientes de autoria ou participação. Isso não quer dizer que os réus sejam inocentes, mas que, por ora, não há indícios suficientes para a questão ser debatida pelo Júri.

Ainda após uma audiência de instrução, podem haver outras decisões, que seriam a desclassificação, que acontecerá se a Juíza se convencer que o crime não é doloso contra a vida, e nesse caso o processo é encaminhado para o juízo competente, ou a absolvição dos acusados, se ficar provado não serem os autores ou terem participado do crime.

Relembre o caso

Luiz e Willian são investigados por uma suposta ligação com o assassinato de Amilton Cesar Felitroveski, cujo corpo foi descoberto em 13 de dezembro de 2023, em uma área de mata. Moradores viram o corpo da vítima em um terreno baldio e avisaram a Polícia Militar.

Amilton tinha uma marca de tiro na cabeça. Segundo a PM, o corpo teria sido deixado no local pelo motorista de uma caminhonete branca.

De acordo com a Delegacia de Fazenda Rio Grande, responsável em conduzir as investigações, houve uma primeira prisão de um suspeito em 07 de março de 2024, em Curitiba, este sendo apontado como o primeiro autor do homicídio. Na sequência, após novas investigações, surgiram evidências indicando o envolvimento da líder religiosa Luiza Edson e de seu ajudante, as quais apontaram que os mesmos haviam auxiliado e participado do crime.

Edição n.º 1424