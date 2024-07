Casos de estelionato lideram as queixas na Delegacia de Araucária

Os casos de estelionato estão no topo da lista de queixas registradas na Delegacia de Polícia Civil de Araucária.

O famoso crime do artigo 171 do Código Penal consiste basicamente, na prática de golpes, nos quais os criminosos enganam as vítimas para obter algum tipo de vantagem, na maioria das vezes em dinheiro.

Segundo a DP, em 2023 foram registrados 2.100 boletins de ocorrência relacionados a crimes de estelionato, contra 1.203 até junho deste ano. Cerca de 99% dos BO’s foram feitos pela internet, no portal da Polícia Civil do Paraná. Não são apenas situações de estelionato ocorridas em Araucária, mas em vários municípios do País, já que para que para um golpista não existe limite territorial para agir.

“Nem sempre é possível à polícia chegar até o estelionatário, mas nós recomendamos o registro do boletim porque ele pode ajudar a vítima em situações de recuperação de documentos ou até de valores pagos aos ‘vigários’ (termo policial usado para descrever os estelionatários)”, disse o delegado de Araucária, Erineu Portes. Ainda de acordo com ele, todo dia tem golpe novo na praça, com muitas vítimas caindo no ‘conto do vigário’. “A orientação mais importante é sempre desconfiar quando alguém te oferece um benefício, um item ou produto com valor muito barato do que o normal, tá na cara que pode ser golpe”, orienta.

O delegado ainda reforça a importância de ações de conscientização para evitar que mais pessoas caiam em golpes, citando como exemplo a cartilha “Não caia nessa!”, elaborada pela Polícia Civil do Paraná, que pode ser acessada no site policiacivil.pr.gov.br e traz informações sobre armadilhas clássicas dos golpistas e novos golpes eletrônicos.

Golpes mais comuns

O material elaborado pela PCPR cita 21 tipos de golpes mais comuns na praça e explica como cada um funciona, entre eles o Golpe da Troca de Cartão, Golpe da Maquininha, Golpe do Bilhete Premiado, Golpe dos Nudes, Golpe do Primo, Golpe da Troca de Foto, Golpe do Motoboy, Golpe do Falso Empréstimo, Golpe do Delivery, Golpe do Amor, Golpe do Rendimento Financeiro, Golpe do Empréstimo Consignado, Golpe do Leilão do Automóvel, Golpe do Falso Sequestro, Golpe dos Falsos Links, Golpe do Instagram, Golpe do Presente, Golpe do PIX, Golpe do Falso Aluguel e Golpe do Site de Anúncio de Venda.

A cartilha traz ainda algumas dicas que podem ajudar as pessoas a não caírem em golpes. Confira:

Desconfie de ofertas muito boas para serem verdade – Golpistas frequentemente usam promessas tentadoras para atrair suas vítimas. Lembre-se de que se algo parece bom demais para ser verdade, pode não o ser.

Mantenha informações pessoais em sigilo – Nunca compartilhe informações pessoais, como senhas, números de cartão de crédito ou documentos de identificação, com desconhecidos.

Verifique a autenticidade – Antes de tomar qualquer ação, verifique a autenticidade de quem está entrando em contato com você. Use fontes confiáveis para confirmar a identidade de pessoas ou organizações.

Mantenha seu software atualizado – Manter seu computador, smartphone e aplicativos atualizados com as versões mais recentes ajuda a proteger contra vulnerabilidades de segurança.

Edição n.º 1423