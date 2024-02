Censo mostra que Araucária tem mais igrejas do que escolas e espaços de saúde juntos

O Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) divulgou no início deste mês as coordenadas geográficas das espécies de endereços do Censo 2022. Foi a primeira vez que o Instituto captou esse dado para todos os domicílios do país. Ao todo, em todo o Brasil, foram registrados 111,1 milhões de coordenadas geográficas para as espécies de endereços identificadas na operação censitária.

Quando do cadastramento dessa coordenada, os recenseadores também classificaram o tipo de finalidade daquele domicílio, se ele era de uso particular (uma residência) ou de uso coletivo, se era um estabelecimento de ensino, de saúde, religioso ou agropecuário e assim por diante.

Em Araucária, por exemplo, os dados mostraram que as 151.666 pessoas residentes em nosso município estão divididas em 63.178 residências. Ou seja, média de 2,40 moradores por casa.

Outra informação muito interessante possível de ser identificada por meio da classificação dessas coordenadas geográficas é o número de estabelecimentos religiosos existentes em Araucária. Os dados mostraram que existem 389 igrejas ou templos religiosos em nossa cidade. Ou seja, em média, temos um estabelecimento religioso para cada 390 pessoas.

Para o IBGE, a classificação de estabelecimento religioso engloba todas as denominações, sejam elas igrejas, templos, sinagogas, terreiros e outros.

Também por meio da análise da classificação das coordenadas geográficas divulgadas pelo CENSO 2022 foi possível chegar ao número de estabelecimentos de ensino existentes na cidade. Os dados mostram que são 128 instituições com esse objetivo, incluindo aí os públicos e privados. Já os hospitais, unidades básicas de saúde e consultórios médicos (também públicos e privados) somam 143. Ou seja, existem em Araucária mais igrejas do que estabelecimentos de saúde e de educação juntos.

O levantamento apontou também que a cidade tem 1.296 estabelecimentos agropecuários, 6.491 estabelecimentos de comércio, cultura, prédios públicos e outros, além de 1.925 construções em andamento.

