Centro de Convivência realizou super concurso para escolha do “mais belo idoso” de Araucária

Na última terça-feira, 24 de outubro, a Prefeitura de Araucária, por meio da Secretaria da Assistência Social (SMAS), realizou o Concurso Mais Bela Idosa e Mais Belo Idoso 2023.

O evento aconteceu das 14h ás 17h, e teve a presença de cerca de 30 mulheres e 9 homens, com idades entre 60 e 86 anos. Todos eles são frequentadores do Centro de Convivência do Idoso Ulysses Guimarães.

“Como o evento teve o objetivo de celebrar a elegância, beleza e experiência do idoso, todos receberam faixas, para que assim fossem contemplados e se sentissem belas e belos”, relata uma das organizadoras.

Além disso, o concurso ainda teve a presença musical dos cantores Rhuan Felipe Soares, servidor da Secretaria de Governo, e Rodrigo da Costa Morges, servidor da Secretaria Municipal de Assistência Social (SMAS).

Foto: Carlos Poly