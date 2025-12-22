A Clínica Odontologia Zicatto, localizada no Jardim Industrial, em Araucária, consolidou ao longo de 21 anos um trabalho contínuo voltado à saúde, estética e bem-estar. Reconhecida na região pela atuação especializada, a clínica reúne profissionais experientes em diversas áreas da odontologia, oferecendo atendimento técnico e amplo, acompanhado de recursos tecnológicos utilizados desde o diagnóstico até a finalização dos tratamentos.

A equipe é formada por especialistas que atuam há muitos anos na cidade. A direção técnica é da Dra. Giovana Zicatto, profissional com formação em Dentística Restauradora e Implantodontia. Ao lado dela, trabalha o ortodontista Dr. Leandro Buzatta, que integra a equipe há 18 anos, a endodontista Dra. Maria Eduarda, a especialista em Dentística Restauradora Dra. Carol Bonan e as cirurgiãs-dentistas Dra. Bruna Roberta Felipe Santana e Dra. Milena Cruzetta, esta com aperfeiçoamento em Implantodontia. A equipe clínica conta ainda com a atuação da Dra. Naiara Cristina Fabrício Silva, que realiza atendimento em clínica geral.

O cuidado integral ao paciente é ampliado com a presença de profissionais de outras áreas da saúde. A fisioterapeuta dermato-funcional Dra. Priscila Siqueira Gelinski desenvolve protocolos estéticos e terapêuticos, que incluem aplicações faciais, massagens, laser e tratamentos personalizados, enquanto a nutricionista Dra. Aline Potuk contribui para o equilíbrio nutricional e orientações voltadas ao bem-estar geral.

Centro de Saúde e Odontologia Zicatto oferece estrutura completa em Araucária

Além da unidade tradicional, o Centro de Saúde e Odontologia Zicatto, no bairro Capela Velha, reúne em um só espaço serviços nutricionais e odontológicos. Na área odontológica, o centro disponibiliza atendimentos de clínica geral, reabilitação oral com implantes e próteses, tratamentos estéticos como lentes de contato, clareamento e restaurações, além de ortodontia e endodontia.

Os consultórios são equipados com tecnologia de ponta, que permite diagnósticos precisos e procedimentos planejados com recursos digitais.

Entre os diferenciais da clínica está o uso de tomografia digital para o planejamento de implantes. A análise virtual da estrutura óssea orienta cada etapa da cirurgia, proporcionando maior previsibilidade e segurança. Esse método também possibilita soluções modernas para pacientes que desejam substituir próteses removíveis por peças fixas, utilizando implantes distribuídos para garantir estabilidade e conforto mastigatório.

A clínica também oferece tratamentos estéticos com foco na harmonização do sorriso, entre eles as facetas e lentes de contato dentais em porcelana, indicadas para corrigir forma, tamanho e posição dos dentes. As técnicas utilizam lâminas finas, aplicadas de maneira rápida e com resultados naturais.
O Centro de Saúde e Odontologia Zicatto está localizado na Rua Avestruz, 159, no bairro Capela Velha, com atendimento por telefone e WhatsApp 41 99184-8412.

Edição n.º 1496. Maria Antônia.