Centro de Treinamento Capoeira Show Araucária está com novas turmas

Pessoas de todas as idades podem fazer aulas de capoeira. Foto: divulgação

A Escola e Centro de Treinamento Capoeira Show Araucária, no bairro Costeira, está com inscrições abertas para novas turmas de capoeira. Segundo o contramestre Canarinho, responsável pelo CT, a ampliação foi necessária devido à grande procura por parte de alunos. “Decidimos colocar turmas nos períodos da manhã, tarde e noite, com horários abertos a todas as idades, divididos por faixa etária e alguns por graduação”, explicou.

Nas segundas e quartas tem turma aberta para todas as idades, das 17h às 18h. Nos mesmos dias são ofertadas turmas infantis, para idades entre 4 e 8 anos, das 18h20 às 19h. No horário das 18h às 20h a turma é para crianças de 9 a 13 anos e no horário das 20h10 às 21h40 é para alunos avançados e graduados.

Nas terças e quintas de manhá, das 10h às 11h, o CT oferece uma turma aberta a todas as idades. As turmas de adultos acontecem no período da tarde, das 19h às 20h, e no período noturno, das 20h10 às 21h10. “Todas as aulas são presenciais, mas os cuidados com relação à prevenção contra a Covid 19 estão sendo seguidos”, disse Canarinho.

Informe-se sobre os dias e horários de aulas e faça sua matrícula. Você também pode ser um patrocinador do projeto de capoeira do contramestre Canarinho. O fone para contato é o (41) 99928-2120. Siga as páginas Capoeira Show Araucária: Instagram @contramestre_canarinho e Facebook Marcelo Isaías Sampaio.

Texto: Maurenn Bernardo

Publicado na edição 1274 – 12/08/2021