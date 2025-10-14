Aproximadamente 1.100 pessoas participaram da 6.ª Corrida Noturna da Guarda Municipal de Araucária (GMA) – Edição Especial Patrulha Maria da Penha, realizada no último sábado (11). O evento teve largada e chegada no Parque Cachoeira, com percursos de 5 e 10 km e premiou 223 atletas nas diferentes categorias.

De acordo com os organizadores, foram registradas 1.050 inscrições oficiais, além da participação de algumas pessoas conhecidas como “pipocas”, que correram fora da competição. Além dos atletas de Araucária, também participaram corredores de Fazenda Rio Grande, São José dos Pinhais, Campo Largo, Ponta Grossa e Curitiba. Ao final da corrida, o público pode acompanhar o show da banda Rock Machine, que encerrou a noite com muita animação.

A 6.ª Corrida Noturna da GMA contou com apoio da Prefeitura de Araucária, por meio da Secretaria Municipal de Segurança Pública (SMSP), e parceria de outras secretarias municipais: Departamento de Trânsito (segurança no trajeto), Secretaria de Obras Públicas (infraestrutura elétrica), Cultura e Turismo (chamamento dos food trucks), Agricultura (material elétrico), Planejamento (projeto para liberação dos Bombeiros) e Meio Ambiente (cessão do Parque Cachoeira). Confira os nomes dos vencedores.

Geral 10 km – GM Feminino

1ª Samantha Eduarda Silva

2ª Ana Paula Pzebeowski

3ª Noemi Tozzi Curcio

4ª Josi Ester Nogueira Santos

5ª Maria Aparecida Cardoso

Geral 10 km – GM Masculino

1º Claudemir dos Santos

2º Nilson Calado de Miranda

3º Cristiano Jose Monsovicz

4º Rodrigo Heberle de Borba

5º Marcus Aurelio Costa Pinto

Categoria 25/34 anos – 10 Km GM Masculino

1º Cristhian Pereira Rosa

2º Nataniel Freitas de Oliveira

3º Guilherme da Costa Zaianz

Categoria 35/44 anos – 10 Km GM Masculino

1º Caio Murillo Spena

2º Johny Carlos de Araujo

3º Giovanni Fedalto

Categoria 45/54 anos – 10 Km GM Masculino

1º Fabio Vieira de Magalhães

2º Alercio Jose Libel Nijo

3º Eudes Carlos Erdeman

Categoria 35/44 anos – 5 Km GM Feminino

1ª Regina Couto de Araujo

2ª Jaqueline Dias dos Santos

Categoria 45/54 anos – 5 km GM Feminino

1ª Rosicler Kanak

Geral 5 Km – GM Masculino

1º Danilo Ferreira Goncalves

2º Aron Hermano de Almeida da Silva

3º Gilmar Domingues

4º Alex Mendes dos Santos

5º Lindomar Adilson da Maia Junior

Categoria 25/34 anos – 5 km GM Masculino

1º Alan Frank Pedroso

2º Bruno Pires Lima

3º Rafael Batista

Categoria 34/44 anos – 5km GM Masculino

1º Hamilton Cristiano da Cruz

2º Andre de Mattos Viana

3º Cassiano Kenchicoski

Categoria 45/54 anos – 5 Km GM Masculino

1º Carlos Eduardo Ribeiro

2º Osdival Ramos Junior

3º Amauri Estevam da Silva