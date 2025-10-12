Na próxima terça-feira, 14 de outubro, às 19h30, a Comunidade de Aliança Nossa Senhora Rosa Mística dará início ao poderoso ‘Cerco de Jericó para as Famílias’. São sete semanas de louvor, adoração, benção do Santíssimo Sacramento, e Santa Missa. As celebrações acontecem todas as terças-feiras na Matriz do Santuário Nossa Senhora dos Remédios, no Centro, e cada uma será conduzida por um padre diferente.

O Cerco de Jericó é muito mais do que um ritual, é uma tradição valiosa para muitos fiéis, é a renovação da fé e o aprofundamento da conexão com Deus. “Será um momento para fortalecer a caminhada espiritual e renovar a esperança, pedindo a Deus a graça de superar as ‘muralhas’ que cada um enfrenta: doenças, desemprego, problemas financeiros ou outras dificuldades do dia a dia. Convidamos toda a comunidade de Araucária a participar”, declara o Santuário.