CET-IJ oferece encontros semanais de orientação para famílias com crianças com autismo

O mês de abril inicia com uma celebração muito importante, pois na quarta-feira (02), comemorou-se o Dia Mundial de Conscientização do Autismo. Com isso, é importante conhecer os serviços disponibilizados na cidade para as pessoas autistas e suas famílias.

O Centro de Especialidades Terapêuticas – Infantojuvenil (CET-IJ), vinculado à Secretaria Municipal de Saúde de Araucária, realiza três vezes por semana encontros com grupos de orientação para pais e cuidadores de crianças do espectro autista. Os encontros possuem vagas destinadas para famílias atendidas pelo CET-IJ. Eles acontecem todas as segundas-feiras, às 8h30; nas quartas, às 18h30; e nas sextas-feiras, às 14h. Para quem quiser participar, é preciso fazer a inscrição pelo número de WhatsApp (41) 99927-4479 ou pelo telefone (41) 3614-7710.

O centro atende crianças de 4 a 17 anos, com equipe multiprofissional especializada, composta por fonoaudiólogas, psicólogas, terapeutas ocupacionais, fisioterapeutas e uma médica pediatra. As reuniões são conduzidas por psicólogos que orientam, compartilham estratégias e oferecem uma rede de apoio para os cuidadores e para as famílias. Alguns pais que frequentam os encontros afirmaram que perceberam uma melhora significativa com no cuidado e na relação com seus filhos.

Edição n.º 1459. Victória Malinowski.