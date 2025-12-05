De acordo com a previsão do tempo divulgada pelo Sistema Meteorológico do Paraná (Simepar), não há sinal de chuva neste final de semana e a temperatura pode atingir a máxima de 29°C.

Nesta sexta-feira, 05 de dezembro, o céu está claro. A temperatura mínima é de 14°C e a máxima de 26°C, com as rajadas de vento atingindo 31 km/h. A umidade está oscilando entre 43% e 98%.

No sábado, 06 de dezembro, a temperatura mínima permanecerá a mesma e a máxima aumentará para 28°C. A umidade ficará por volta de 39% e 99%, com a ventania chegando a 26 km/h.

A temperatura aumentará novamente no domingo, 07 de dezembro, chegando a 29°C de máxima, enquanto a mínima será de 15°C. As rajadas de vento aumetarão para 31 km/h, com umidade entre 32% e 99%.