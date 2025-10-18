A Associação de Judô de Araucária está convidando toda comunidade para um evento beneficente imperdível: uma feijoada com pagode que acontece no próximo domingo (19/10), a partir das 11h30, na sede do Instituto Schnorr. Toda a renda do evento arrecadada será revertida para custear as despesas em competições dos atletas de judô, que representam Araucária em todo o país.

Os organizadores prometem um domingo de muita gastronomia, diversão e animação com o grupo ‘Fica a Dica’. Também haverá uma gincana especial para divertir a criançada. “É a chance de se deliciar com uma feijoada de primeira e ainda curtir um bom pagode. Além de curtir um programa completo para a família toda, você estará contribuindo com uma causa mais do que especial: apoio ao esporte e aos nossos atletas”, convidam.

Os ingressos podem ser adquiridos antecipadamente pelo fone (41) 99682-6978. O endereço do Instituto Schnorr é rua Magnólia, 55, no bairro Campina da Barra.

Edição n.º 1487.