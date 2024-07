CheckBox celebra seis anos de sucesso no setor automotivo em Araucária

A CheckBox, especializada em pneus e serviços automotivos, está celebrando seis anos de sucesso e conquistas no mercado. Com a missão de proporcionar qualidade nos serviços e preços justos, a empresa continua a crescer e a expandir suas operações, enfrentando e superando os desafios, “Nosso país e o mundo sempre passam por situações adversas, uma hora o dólar sobe, depois veio a pandemia, as tempestades que destroem o que construímos, mas Deus nos dá forças para levantar sempre”, afirmou Silvio, proprietário da unidade de Araucária.

Desde a inauguração de sua primeira loja, em Curitiba, a CheckBox tem se destacado pela excelência em serviços como alinhamento 3D, balanceamento, troca de óleo, suspensão, higienização de ar-condicionado, freios, injeção eletrônica, escapamento, embreagem e bateria. Com o objetivo de oferecer ainda mais comodidade aos clientes, a empresa permite o pagamento em até 10 vezes para pneus, peças e serviços, exclusivamente no cartão de crédito.

A rede oferece manutenção completa para veículos: suspensão, alinhamento, balanceamento,

freios, pneus, troca de óleo, escapamento, ar condicionado e higienização

Em um movimento estratégico de expansão, em 2018, a CheckBox escolheu Araucária para sediar sua segunda loja. Essa decisão foi fundamental para a consolidação da marca, que hoje conta com três lojas no total. A unidade de Araucária não só ampliou a presença da CheckBox, como também trouxe promoções atrativas para os clientes, como a oferta de check up gratuito para seus clientes.

O aniversário da CheckBox é celebrado com gratidão e otimismo. Os planos para o futuro incluem continuar firmes no propósito de expandir as operações e levar a qualidade dos serviços prestados a um número ainda maior de clientes. As comemorações não se restringem a celebrações, mas também ao compromisso contínuo de atender com a melhor qualidade possível.

A CheckBox convida a todos para visitarem suas lojas e conhecerem de perto os produtos e serviços oferecidos. Em Araucária, especialmente, os clientes podem aproveitar as facilidades de pagamento e as promoções exclusivas, garantindo a manutenção e a segurança de seus veículos com a confiança e a excelência que só a CheckBox pode oferecer.

Serviço

Visite a unidade da CheckBox Araucária que está localizada na Av. Dr. Vítor do Amaral, 1380, no Centro e aproveite os serviços e vantagens oferecidos pela empresa.

NINA SANTOS / Edição n.º 1424