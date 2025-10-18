Os buracos em vias públicas sempre figuraram na lista de reclamações da população. Dependendo das condições climáticas, a situação fica ainda pior, pois além de as chuvas contribuírem com o aumento dos buracos, ainda interrompem os serviços de manutenção das ruas.

Nas últimas semanas, as chuvas tem caído com certa frequência em Araucária, o que fez aumentar o número de pessoas que entraram em contato com o Jornal Popular para reclamar de ruas esburacadas em vários pontos da cidade.

Sobre o problema, a Prefeitura Municipal, por meio da Secretaria de Obras (SMOP), informa que os serviços de tapa-buracos têm ocorrido sempre que as condições climáticas permitem a sua realização. Nos últimos dias, a ação foi prejudicada em decorrência do tempo chuvoso, no entanto, desde a terça-feira (14), por exemplo, o tempo bom colaborou e os serviços estão sendo executados normalmente.

A SMOP lembra que os serviços seguem um cronograma de prioridades, ou seja, as vias próximas a estruturas públicas de atendimento à comunidade, como escolas e CMEIs ocupam o topo da lista. “Há ainda uma atenção especial para vias importantes de interligação, como a Manoel Ribas e a Archelau, e, a partir delas, o serviço segue em direção aos bairros. A confirmação do serviço tem ocorrido sempre mediante constatação técnica dos trechos com maior necessidade”, elucida a secretaria.

A SMOP destaca que está sempre aberta a receber as solicitações dos moradores, que podem ser feitas através do fone (41)3614-7580. Há também o e-mail smop@araucaria.pr.gov.br.

O registro da solicitação dos moradores é importante para que a equipe da secretaria possa verificar cada situação apontada. Caso o morador prefira, a SMOP conta com atendimento presencial de segunda a sexta-feira, das 8h às 12h e das 13h às 17 horas. O endereço da secretaria é Rodovia do Xisto, Km 156, nº 8620, Porto das Laranjeiras.

