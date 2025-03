Chuva de gols! 1ª rodada da Copa Tião Calado registra a média de 4 gols por partida

A 4ª edição da Copa Tião Calado começou com força total no último domingo (23/03). As oito equipes participantes entraram em campo na rodada de estreia. O Grêmio venceu o Beira Rio por 1X0, a equipe do Malucos fez 4X3 em cima do América, o Parceria goleou o Seleto por 4X1, e o Projeto Vencer também aplicou uma goleada de 5X1 contra o União Tupy.

“Foram jogos bem disputados e tivemos muitos gols, exatamente o que prevíamos para essa estreia. Porém tivemos um contratempo no jogo entre Grêmio X Beira Rio, que foram as contusões de dois atletas da equipe gremista. São situações que, infelizmente, podem ocorrer em um jogo de futebol e fica aqui nossa torcida pela recuperação dos dois atletas”, afirmou Jamil de Jesus, organizador da Copa.

A segunda rodada vem aí, será no próximo domingo (30/03), com promessa de muita emoção e chuva de gols, para alegria das torcidas. Acompanhe os jogos na tabela.

2ª rodada – Domingo (30/03)

Local dos jogos Estádio Sebastião Calado 09h – Malucos X Parceria 11h – Beira Rio X América 13h – Projeto Vencer X Grêmio 15h – Seleto X União Tupy

Edição n.º 1458.