A previsão do tempo divulgada pelo Sistema Meteorológico do Paraná (Simepar) marca pancadas de chuva para este domingo, com probabilidade de ocorrência de 96%. A temperatura aumentará com o passar dos dias.

Nesta sexta-feira, 26 de setembro, o céu está com poucas nuvens e as rajadas de vento podem chegar a 38 km/h. A temperatura mínima é de 10°C e a máxima de 15°C, e a umidade ficará entre 57% e 95%.

No sábado, 27 de setembro, a temperatura mínima permanecerá a mesma, enquanto a máxima aumentará para 22°C. A ventania poderá atingir 41 km/h, com a umidade oscilando entre 47% e 96%.

A chuva pode chegar a precipitação acumulada de 3.0 mm no domingo, 28 de setembro. Com a temperatura mínima ainda em 10°C, a máxima aumentará novamente, chegando a 24°C. A umidade estará por volta de 52% e 99%, com a ventania caindo para 30 km/h.