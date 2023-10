Chuva volta a dar o ar da graça e temperaturas continuam amenas

A trégua acabou! A chuva irá voltar a partir desta terça-feira, mas a temperatura continuará amena, de acordo com a previsão do SIMEPAR.

Nessa segunda-feira (23/10) a chuva não aparece, mas o céu está com muitas nuvens. A mínima é de 15° e a máxima de 28°, com as rajadas de vento não passando de 28 km/h.

Na terça-feira (24), com probabilidade de ocorrência de 94%, a chuva terá a precipitação acumulada de 3.3 mm. A mínima vai para 18° e a máxima para 27°, com a ventania chegando a 44 km/h.

Na quarta-feira (25) a chuva terá probabilidade de 98% com a precipitação acumulada de 3.9 mm. A mínima caí para 14°, assim como a máxima que vai para 25°. Os ventos podem chegar a 36 km/h.

A probabilidade de chuva permanece em 98% na quinta-feira (26), com a precipitação acumulada chegando a 3.2 mm. A mínima permanece em 14° e a máxima cai para 22°. As rajadas continuam em 36 km/h.