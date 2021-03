Chuva volta a marcar presença no município nesta semana

Compartilhe esta notícia:

Foto: Marco Charneski

Segundo a previsão do Instituto Simepar, os próximos dias serão instáveis em Araucária. Com tempo fechado e temperaturas altas, as chances de temporais isolados no município crescem e podem ganhar força quando surgirem a partir da tarde.

Hoje, 22 de março, os termômetros alcançam os 28°C, ainda com muitas nuvens no céu e alta probabilidade de chuva a partir da tarde. Na terça-feira, 23, o dia seguirá nublado. As chances de temporais são de 87% e a máxima pode ultrapassar a marca dos 30°C. Parcialmente encoberta, a quarta-feira, 24, também tem tudo para ser chuvosa e abafada. Mínima prevista de 19°C e máxima de 29°C.