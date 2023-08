Chuva volta na quinta (17), mas o tempo quente continua

Depois de muito frio e chuva, teremos um período de sol e calor. Mas infelizmente, como diz aquele ditado, tudo o que é bom dura pouco. Porque logo esse dias calorosos chegarão ao fim.

Nesta segunda-feira (14/08) o céu está com muitas nuvens. A mínima fica em 9°, enquanto a máxima em 19°. As rajadas de ventos chegam a 28 km/h.

Na terça-feira (15) as nuvens continuam, com a mínima aumentando para 11°, assim como a máxima, que vai para 21°. A ventania vai para 23 km/h.

Na quarta-feira (16) as nuvens vão embora, e o céu ficará claro. A mínima aumenta novamente, dessa vez para 12°. A máxima vai para 23°, enquanto a ventania vai para 30 km/h.

A quinta-feira (17) será de chuva, com probabilidade de 96%. Mas ainda teremos tempo quente, com a mínima de 15° e a máxima de 24°. As rajadas irão aumentar drasticamente, dessa vez para 41 km/h.

Foto: Marco Charneski