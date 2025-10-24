O Sistema Meteorológico do Paraná (Simepar) divulgou que o tempo chuvoso voltará neste domingo, com previsão de temperatura máxima de 28°C.

Nesta sexta-feira, 24 de outubro, a temperatura mínima é de 11°C e a máxima de 23°C, com as rajadas de vento atingindo 36 km/h. A umidade está por volta de 46% e 98%.

No sábado, 25 de outubro, o céu ficará claro e a temperatura aumentará. A mínima permanece em 11°C, enquanto a máxima vai para 26°C. A ventania pode chegar a 32 km/h, com a umidade oscilando entre 39% e 98%.

No domingo, 26 de outubro, a probabilidade de ocorrência de chuva será de 78%, com a precipitação acumulada de 2.4 mm. A temperatura mínima irá para 15°C e a máxima para 28°C. A umidade ficará entre 46% e 94%, com as rajadas de vento de 35 km/h.