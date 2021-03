Chuvarada dará trégua aos araucarienses a partir desta terça-feira. Confira a previsão

Foto: Marco Charneski

As temperaturas continuarão elevadas no Estado neste início de semana. Segundo a previsão do Instituto Simepar, áreas de instabilidade vão trazer novas tempestades à Araucária no fim do dia, contudo, a partir de terça-feira, 30 de março, o tempo volta a ficar seco.

Com sol entre nuvens, esta segunda-feira, 29, será quente. A máxima alcança os 28°C e as chuvas surgirão a partir da tarde. Na terça-feira, 30, apesar do céu claro, a mínima de 14°C chegará aos 23°, sem probabilidade de temporais no município. A quarta-feira, 31, também será ensolarada e com poucas chances de chuvas. Mínima de 12°C e máxima de 24°C.