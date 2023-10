Chuvaradas causaram novos estragos em Araucária e afetaram cerca de 150 pessoas

As chuvas intensas que atingiram Araucária neste final de semana causaram novos estragos em vários pontos da cidade. Segundo a Coordenadoria Municipal de Proteção e Defesa Civil, ocorreram deslizamentos de terra no Centro, bairro Estação e área rural de Campina das Pedras, nesta última também houve quedas de árvores, assim como no bairro Chapada. Também foram registrados diversos pontos de inundações e alagamentos no bairro Capela Velha. E a área de Guajuvira, próximo à ponte, está inundada em virtude do elevado nível do rio.

Esses dados são referentes ao último boletim divulgado pela Defesa Civil, emitido por volta das 23h da noite de ontem (29). Ainda conforme o levantamento, até o momento, aproximadamente 150 pessoas foram afetadas, e entre elas 15 estão desabrigadas e 20 desalojadas. Felizmente, não há registro de feridos.

Conforme a Estação Pluviométrica do Simepar, no centro da cidade foi registrado um acumulado de chuva de 86,8mm entre às 14h40 do dia 28/10 e 17h do dia 29/10. A Defesa Civil informou que os números continuam subindo e um novo balanço deverá ser divulgado em breve. “Continuamos monitorando as ocorrências para eventual intervenção e acionamento dos órgãos competentes”, disse o coordenador técnico da Defesa Civil Municipal, Dirley Tokarski Borges.

Dicas de segurança

O órgão aconselha que as pessoas evitem atravessar áreas inundadas com o carro ou a pé, pois há risco de serem arrastados pela correnteza e de cairem em bueiros ou em buracos formados pela erosão. Outro conselho é evitar contato com a água da inundação, pois o risco de contaminação é alto e há ainda o perigo de se ferir com galhos, escombros e picadas de animais. “Em caso de rajadas de vento, não se abrigue debaixo de árvores, pois há risco de quedas e descarga elétrica e não estacione veículos próximos a torres de transmissão e placas de propaganda. Permaneça em local abrigado”, adverte o órgão.

A Defesa Civil atende solicitações Emergências, pela central 153 da Guarda Municipal ou pelo telefone 199 e pelo telefone administrativo 3614 7570. Outras situações decorrentes de chuvas ou temporais podem ser atendidas pelo Corpo de Bombeiros (193 – Resgate e Salvamento) e pela Copel (falta de luz, queda de árvore em rede elétrica).