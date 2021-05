Ciclistas participam de treino coletivo com percurso de 43 km

Ciclistas da equipe Archelau tiveram excelente desempenho no treino coletivo. Foto: divulgação

Ciclistas de Araucária e Fazenda Rio Grande participaram no domingo, 2 de maio, do Rachão Kizumba, e percorreram um trajeto de 43 km, entre os dois municípios. A prova foi repleta de desafios, primeiramente porque teve uma altimetria de 600 metros, e depois o grau de dificuldade exigiu muito esforço dos competidores, já que mais de 90% do percurso era de estrada de chão. O treino coletivo foi organizado pelo atleta Eleandro, da Fazenda Rio Grande, e teve premiações para os cinco primeiros colocados.

Na categoria Feminina, as atletas do Grupo Archelau Team mandaram bem. Ana Paula foi a 1ª colocada, Amanda Curvello ficou em 2º e Amanda Lima em 4º lugar, todas pegaram pódio, que ia até a 5ª colocação. Andréia cruzou a linha de chegada em 6ª lugar.

A equipe masculina do Archelau também teve uma ótima performance na competição, mas nenhum ciclista pegou pódio na categoria.

Texto: Maurenn Bernardo

Publicado na edição 1260 – 06/05/2021