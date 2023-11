Cinco bairros de Araucária estão sem água hoje (14) devido a um rompimento na rede da Sanepar

Cinco bairros de Araucária estão com o abastecimento de água comprometido nesta terça-feira (14/11), devido a um rompimento de rede.

A Sanepar informa que o conserto já foi providenciado na noite de ontem (13), porém a normalização do fornecimento deverá ocorrer de forma gradativa, com previsão de ser concluída até às 15h de hoje.

Os bairros Afetados são: Cachoeira, Campina da Barra, Costeira, Iguaçu e Tindiquera. Diante disso, a companhia pede que a população faça uso racional para não correr o risco de ficar totalmente sem água, fato que pode acontecer principalmente para os clientes que não possuem caixa-d’água domiciliar.

A Sanepar reforça que, de acordo com norma da Associação Brasileira de Normas Técnicas (ABNT), cada imóvel deve ter caixa-d’água com capacidade para atender as necessidades dos moradores por, no mínimo, 24 horas. O reservatório domiciliar deve armazenar pelo menos 500 litros.

O Serviço de Atendimento ao Cliente Sanepar é feito pelo telefone 0800 200 0115. Ao ligar, tenha em mãos a conta de água ou o número de sua matrícula. Para consultar esta e outras informações, use o aplicativo para celular Sanepar Mobile ou acesse o site da Sanepar: www.sanepar.com.br