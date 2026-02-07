As crianças araucarienses terão uma festa de aniversário de Araucária inesquecível neste ano de 2026! Isto porque – pela primeira – a Prefeitura está trazendo para a cidade um mega circuito de brinquedos infláveis.

A estrutura será instalada no Parque Cachoeira para as comemorações dos 136 anos de Araucária. Além do circuito, vários outros brinquedos infláveis também serão montados no local para que as famílias araucarienses possam passar o feriado do jeito que todo mundo gosta: se divertindo.

De acordo com a Secretaria Municipal de Esporte e Lazer (SMEL), o parque de infláveis terá, além do circuito, touro mecânico, giro radical, guerra de cotonetes e piscina de bolinhas. Quem for a festa ainda ganhará pipoca e algodão doce à vontade.

Se o tempo colaborar, outra atração programada é a exposição de um balão e a possibilidade de realização de alguns voos cativos.

PROGRAMAÇÃO

Além do parque de infláveis, a programação dos 136 anos de Araucária inclui outros atrativos. As festividades começam na noite de terça-feira, 10 de fevereiro, também no Parque Cachoeira. A abertura está marcada para acontecer às 19h30. Às 20h acontece a largada da corrida e caminhada em comemoração ao aniversário. Mais de 1.000 pessoas devem participar.

Quem for ao Parque Cachoeira tanto na noite de terça ou durante a tarde de quarta-feira também poderá aproveitar a praça de alimentação com diversos foods trucks.

Artistas locais vão animar os dois dias de evento. Na terça o show é da Banda Duo Brother (20h). Já na quarta estão programadas apresentações de Angelica Sanpe (12h), Camylla e Izabella (13h), Banda Alquimista (15h), Faby e Junior e Banda (16h30), Banda Frida Gonna Freak (18h), Grupo Wesoly Dom (19h30) e Garotos Galponeiros (20h).

Edição n.º 1501.