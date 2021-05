Clínica de Diálise começou a atender aos pacientes nesta segunda-feira, 17 de maio

Foto: Carlos Poly

A Prefeitura informou nesta segunda-feira, 17 de maio, que a CDA (Clínica de Diálise de Araucária) começou a funcionar. Os primeiros pacientes chegaram por volta das 6h da manhã para o primeiro turno e às 10h iniciou o segundo turno de hemodiálise. Ao todo, a clínica atenderá 57 pacientes de segunda a sábado, sendo 29 nas segundas, quartas e sextas e 28 nas terças, quintas e sábados.

A clínica é uma parceria entre a Prefeitura e o Grupo Pró Renal com um investimento de, aproximadamente, R$ 3,5 milhões. Esta é a primeira vez que o município oferece esse tipo de tratamento aos pacientes renais crônicos. Até então, quem dependia de hemodiálise para sobreviver, precisava percorrer cerca de 120 quilômetros toda semana para ir até a cidade vizinha Campo Largo realizar o procedimento.

Estrutura

A clínica tem uma estrutura física com mais de mil metros quadrados, com capacidade para atender até 120 pacientes. Vai funcionar de segunda a sábado e oferecer atendimento multiprofissional com médico nefrologista, nutricionista, equipe de enfermagem, serviço social, psicólogo e podologia. Além disso, disponibiliza espaços de convivência, auditório, salas conforto, tudo com acessibilidade e também irá oferecer o tratamento com diálise peritoneal, em que o paciente faz em casa.

Os atendimentos serão realizados pelo SUS (Sistema Único de Saúde) e também por convênio, quando o paciente tiver a disponibilidade. “Nosso grupo Pro Renal sente se honrado em pode atender a comunidade de Araucária e contribuir para a prevenção da doença renal e melhor atendê-los no enfrentamento desta grave enfermidade”, destaca Dr. Miguel C.Riella, nefrologista, fundador e presidente da Pro Renal.

Serviço

A Clínica de Diálise de Araucária fica na Avenida Archelau de Almeida Torres, n°2141, no Jardim Iguaçu.

Texto: PMA