Clínica IMA celebra 19 anos de dedicação à saúde em Araucária

Neste mês de dezembro, a Clínica IMA – Instituto de Medicina de Araucária, alcançou um marco importante em sua trajetória: 19 anos de atendimento. Desde sua fundação, em dezembro de 2005, a clínica tem se destacado como referência em atendimento médico de alta qualidade, sempre com um olhar humano e acolhedor.

Ao longo dessas quase duas décadas, o IMA construiu sua reputação investindo em uma equipe de médicos especialistas experientes e na realização de diversos exames complementares. Dessa forma, a clínica não apenas atende às necessidades dos pacientes, mas também contribui diretamente para a promoção da saúde e do bem-estar da população.

O compromisso da Clínica IMA com seus pacientes ficou evidente até nos momentos mais desafiadores, como durante a pandemia de Covid-19, quando a instituição manteve suas portas abertas para continuar oferecendo cuidados essenciais.

Ao longo de sua história, o IMA se estabeleceu como uma clínica de especialidades médicas, oferecendo uma ampla gama de serviços que vão desde consultas especializadas até exames complementares.

Entre os exames complementares oferecidos pela Clínica IMA estão ultrassom geral, ecocardiograma, ecodoppler, mamografia, endoscopia digestiva e colonoscopia e exames cardiológicos e a clínica também oferece atendimento de Psicologia e Nutricionista.

Neste momento de celebração, a direção da Clínica IMA destaca a importância das pessoas que tornaram essa história possível. “Este aniversário não é apenas um marco para a clínica, mas uma conquista compartilhada com todos que fizeram parte dessa jornada. Agradecemos imensamente aos nossos funcionários, médicos, parceiros e, principalmente, aos nossos pacientes, que confiam em nosso trabalho e nos motivam a seguir em frente todos os dias”, ressalta a equipe do IMA.

“Agradecimentos especiais são direcionados aos colaboradores, que com dedicação e profissionalismo, ajudam a construir o padrão de qualidade pelo qual a clínica é reconhecida. Também são destacados os parceiros e fornecedores que contribuem para que o IMA ofereça serviços com qualidade e eficiência.”, afirmou o Dr. Janiro Zattoni Barbosa, um dos fundadores.

“A confiança de nossos pacientes é o maior presente que poderíamos receber nestes 19 anos. É por eles que continuamos a inovar e a buscar sempre o melhor”, reforça a equipe.

Enquanto celebra suas conquistas, a clínica reafirma o compromisso com a missão que guiou sua fundação: cuidar da saúde das pessoas com qualidade e humanidade. Assim, a Clínica IMA segue escrevendo sua história e firmando sua posição no mercado.

Serviço

O IMA fica na Rua Pedro Druszcz, 584 – Centro. Os atendimentos são de segunda a sexta-feira, das 7h30 às 19h e aos sábados, das 8h às 12h e o fone de contato é (41) 3642-3872.

Edição n.º 1446. Nina Santos.