Realizado anualmente, o Aventuri da Associação Central Paranaense (ACP) é um evento voltado aos Clubes de Aventureiros da Igreja Adventista do Sétimo Dia.

Sendo esta a 14ª edição, o tema escolhido foi ‘Volta ao Mundo’ e aconteceu no município de Castro. O evento recebeu 99 clubes, contabilizando mais de 3.500 acampantes. Os clubes araucarienses que compareceram foram: Harpa de Davi, Pinhãozinho, Planalto Kids, Estação Kids e Raio de Sol.

“A direção de cada clube trabalhou durante o ano para levar nossas crianças a esse evento tão esperado por eles. Todos os clubes trouxeram seus troféus, sendo o maior e mais importante a alegria das crianças. Esses dias marcaram a vida deles!”, relata uma das líderes dos clubes.