CMAEE Joelma recebe presentes e cartinhas no Dia das Crianças

Em momentos especiais, a Escola Casinha do Saber está sempre de mãos dadas com o Centro Municipal de Atendimento Educacional Especializado – Área Integral (CMAEE Joelma). Em outubro, a escolinha realizou a Campanha do Amor junto com seus alunos, no intuito de doar brinquedos para o Centro, no Dia das Crianças. “Desde o início dessa ação sentimos o carinho, a atenção e o interesse das professoras e dos alunos da Casinha do Saber em conhecer mais sobre nossas crianças e estudantes e suas deficiências intelectuais e outras síndromes. Despois desse contato, no Dia das Crianças, eles presentearam cada aluno nosso, de acordo com suas necessidades. Por exemplo, levaram um brinquedo musical para o estudante que enxerga o mundo com as mãos, nesse caso o mesmo explora o brinquedo e ainda estimula os sentidos tátil e auditivo”, explicou a diretora do CMAEE, Emiliane Woijick Selenko.



Segundo ela, foram arrecadados 171 presentes, que foram entregues pessoalmente, junto com cartinhas escritas pelos alunos. Foi um dia de muita alegria e todas as crianças se divertiram juntos. Cada cartinha recebida foi respondida de diferentes formas, alguns agradecendo com o olhar, outros ditando para a professora e ela servindo de escriba, outros escrevendo com a função social que a escrita tem, mas todas respondidas com muito carinho. No dia 26 de outubro foi dia de levar as cartinhas pessoalmente até a Casinha do Saber. Um grupo de alunos do CMAEE fez a entrega e novas amizades surgiram. Isso sim é inclusão, isso sim é conviver e respeitar as diferenças”, comemorou Emiliane.



“Cada aluno de nossa escola sorteou uma criança do CMAEE Joelma, e com a ajuda da família, compraram um presente especial, para uma criança mega especial. A Campanha do Amor foi um sucesso e como o coração fica quentinho ao ver o sorriso dos pequenos. Gratidão a essas famílias maravilhosas que estão sempre presentes, nos ajudando nessa missão. Agradecemos a diretora Emiliane e as professoras, que sempre nos acolhem com tanto carinho”, comentou a escolinha.