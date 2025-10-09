O CMEI Estação realiza nesta sexta-feira (10/10) mais uma edição da tradicional Tarde do Pastel, um evento já conhecido e muito aguardado pela comunidade escolar e pelos moradores da região.

Reconhecido por promover ações que integram famílias, crianças e equipe escolar, o CMEI Estação se destaca também pela qualidade dos seus eventos — e claro, pelo famoso pastel grande, saboroso, quentinho e bem recheado, que já virou marca registrada.

Os sabores disponíveis serão carne, queijo e pizza, por apenas R$7 cada. Para garantir o seu, basta enviar uma mensagem pelo WhatsApp (41) 3614-7469 e fazer sua reserva antecipada. “Participe, prove e colabore com mais este momento especial promovido pelo CMEI Estação”, convida a direção.

