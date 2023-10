Coimbra perde segundo jogo para o Old Boy se dá adeus ao Campeonato Intermunicipal

O Coimbra Esporte Clube se despediu do Campeonato Intermunicipal neste domingo (24/09), após perder o segundo jogo para o Old Boys, pelas oitavas de final.

O time precisava vencer para seguir adiante na competição, mas infelizmente foi derrotado por 4X2.

“Jogamos debaixo de um sol escaldante e a partida estava bem equilibrada. Conseguimos segurar o empate até os 30 minutos do segundo tempo, mas esse resultado não interessava pra nós. Então tivemos que ir pra cima do adversário e devido ao calor intenso estávamos bem cansados, não conseguimos fazer substituições porque tínhamos poucos reservas. Então o adversário se aproveitou das nossas fraquezas e conseguiu fazer mais dois gols”, lamentou a diretoria.

Ainda de acordo com a diretoria, o time irá aguardar as próximas competições e continuar treinando para tentar corrigir os erros que foram cometidos no Intermunicipal.

Edição n.º 1382