Colabore com a campanha Páscoa Solidária organizada pelo cantor Raffael Vaz

O cantor araucariense Raffael Vaz, que comanda o PodVaz todas as noites de segundas e quartas-feiras, pelo Youtube, está realizando uma campanha para arrecadar doces que serão doados para crianças carentes do Município.

A Campanha Páscoa Solidária já começou e você pode ser um colaborador, doando caixinhas de chocolate BIS.

As doações poderão ser entregues nos patrocinadores do programa: Posto Cordilheira, ⁠Maxi Farma UPA, ⁠Mundo Pet, ⁠I9 Salgados, ⁠Pé de Pizza e ⁠Araufibra (Parque Cachoeira ou Capela Velha). Se preferir, também poderá entrar em contato com o cantor pelas suas redes sociais: Instagram @raffaelvazoficial e Facebook raffaelvazoficial.

