Colabore com a Páscoa Solidária da APAE doando caixas de bombons

A campanha de Páscoa da APAE Araucária já começou! Os 121 alunos que frequentam a associação esperam ansiosos por esta data, porque são presenteados com doces e chocolates. No entanto, para que a campanha dê certo, a APAE conta com a ajuda da população para a doação de caixas de bombons.

As doações serão recebidas até o dia 14 de abril. Para mais informações, entre em contato pelo fone (41) 99858-5428. “Colabore com a Páscoa Solidária da APAE e nos ajude a adoçar a vida dos nossos estudantes”, convida a direção.

Edição n.º 1454.