Colegas homenageiam médico que atuou em Araucária e faleceu de câncer

A morte precoce do médico George Alberto Stewart Lemes, 46 anos, ocorrida no dia 25 de junho, causou grande comoção entre seus familiares, ex-colegas de trabalho e todos que o conheceram. O doutor, que lutava contra um câncer no pâncreas – causa da sua morte, trabalhou na rede pública de saúde de Araucária até abril de 2022. Mesmo após se afastar de suas funções, ele continuava morando no Município, onde realizava o tratamento.

Segundo colegas, ele era um excelente profissional, veio de Cuba e por muito tempo contribuiu como médico no Município. “Neste momento de muito sofrimento e dor, queremos prestar as mais sentidas e sinceras condolências à sua família e amigos. Dr George veio trabalhar em nossa comunidade, deixando os seus entes queridos, vindo a falecer longe deles. Que Deus possa confortar os corações de todos. Descanse em paz, Dr George. Vai fazer muita falta!”, lamentam os profissionais Eliane Kriger e Valdecir.

Edição n. 1369