O Colégio Adventista de Araucária tem fortalecido seu papel no cenário educacional do município ao promover iniciativas que combinam desempenho acadêmico, desenvolvimento humano e participação social. Integrante da Rede Adventista de Educação, a instituição tem ampliado suas atividades com projetos que envolvem pesquisa científica, ações missionárias e formação integral dos estudantes.
Nos últimos meses, alunos da escola participaram de programas que vão além da sala de aula, reforçando o compromisso da instituição em oferecer experiências que valorizam protagonismo, responsabilidade e cidadania.

PROJETOS CIENTÍFICOS ENVOLVENDO ALUNOS DO ENSINO MÉDIO

Entre as principais ações está o Projeto Gênesis de Iniciação Científica, voltado aos estudantes do Ensino Médio. Os participantes defenderam seus trabalhos diante de bancas avaliadoras compostas por professores e especialistas convidados. Os projetos de maior destaque foram selecionados para a etapa final do Prêmio Guilherme Stein Jr., que reúne pesquisas de escolas de toda a Rede Adventista.

A iniciativa incentiva o contato dos jovens com a metodologia científica, desenvolvendo habilidades de análise crítica, investigação e comunicação — competências cada vez mais exigidas no ensino superior e no mercado de trabalho.

AÇÕES MISSIONÁRIAS PELA AMÉRICA DO SUL

Além do desempenho acadêmico, a escola também chama a atenção pelas experiências missionárias realizadas com alunos em comunidades de países da América do Sul. Nessas viagens, os estudantes desenvolvem atividades sociais, educativas e esportivas, apoiando populações vulneráveis.

A proposta das missões é estimular nos jovens valores como solidariedade, serviço ao próximo e empatia — pilares fundamentais da filosofia educacional adventista. Segundo relatos divulgados pela Rede Adventista, as experiências têm marcado profundamente a visão de mundo dos participantes.

FORMAÇÃO INTEGRAL COMO FOCO PEDAGÓGICO

O Colégio Adventista de Araucária segue o modelo de formação integral da Rede Adventista, que propõe o desenvolvimento acadêmico aliado à construção de valores, à saúde emocional, à convivência ética e ao estímulo à espiritualidade.

A escola também realiza atividades de arte, música, esportes, pesquisa e projetos de intervenção social, fortalecendo o vínculo dos estudantes com a comunidade e ampliando seu repertório cultural e humano.

PROCESSO DE MATRÍCULAS E REMATRÍCULAS JÁ ESTÁ ABERTO

A direção da unidade informa que o período de rematrículas para estudantes veteranos já está em andamento. As novas matrículas para 2026 também estão disponíveis para todas as etapas de ensino, da Educação Infantil ao Ensino Médio.

As famílias interessadas podem entrar em contato com a secretaria escolar para obter informações sobre documentação necessária, valores e horários de atendimento.

SOBRE A EDUCAÇÃO ADVENTISTA

A Educação Adventista é uma das maiores redes educacionais confessionais do mundo, atuando há mais de 150 anos na formação integral de crianças, adolescentes e jovens. Atualmente, são 10.380 instituições educacionais no mundo, das quais 970 estão na América do Sul, 74 na Região Sul do Brasil e 10 na Região Central do Paraná — região onde se encontra o Colégio Adventista de Araucária.

A qualidade e a abrangência dessa rede se refletem também em sua equipe docente: são 933.640 professores no mundo, 28.350 na América do Sul, 2.730 na Região Sul do Brasil e 370 na Região Central do Paraná, todos comprometidos com um ensino que integra excelência acadêmica, valores cristãos e desenvolvimento humano.

Atualmente, a Educação Adventista atende mais de 2.330.100 alunos no mundo, sendo 264.200 na América do Sul, 64.150 na Região Sul do Brasil e 7.820 na Região Central do Paraná — reforçando sua missão de educar para a vida presente e para a eternidade, com base em princípios de fé, serviço e cidadania.

SERVIÇO

Para saber mais sobre o processo de matrículas, entre em contato com o telefone (41) 3028-5410 ou compareça presencialmente na sede do Colégio Adventista Araucária, localizada na rua São Vicente de Paulo, 465 – Centro.

Edição n.º 1496. Maria Antônia.