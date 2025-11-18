O Colégio Adventista de Araucária deu início a tão esperada OLIMCAAR 2025, uma competição esportiva que reúne estudantes em dias repletos de diversão, movimento e aprendizado. Os alunos que estão participando pertencem às turmas da Educação Infantil 3 anos até o 5º ano do Ensino Fundamental Anos Iniciais.

A cerimônia de abertura da olimpíada foi realizada no domingo, 9 de novembro, com entrada das bandeiras, execução do Hino Nacional, acendimento da tocha olímpica, uma linda apresentação de ginástica, dinâmicas com os pais e muita diversão nos brinquedos infláveis.

Durante a semana, os pequenos atletas participam de diversas modalidades que resgatam o clima lúdico e cooperativo da infância, como amarelinha, pular corda, bolinha de gude, cabo de guerra, desenho, corrida das cores, entre outras atividades.

“Mais do que uma competição, a OLIMCAAR 2025 é um momento para celebrar a amizade, o respeito, o trabalho em equipe e os valores cristãos que norteiam nossa comunidade escolar. Que venham muitas conquistas, sorrisos e aprendizados nesta edição inesquecível dos nossos jogos!”, declara o professor Andrey, organizador e idealizador do evento.

Edição n.º 1491.