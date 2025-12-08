O Coral Teen CAAR, do Colégio Adventista de Araucária, lançará no dia 13 de dezembro o documentário “Coral Teen CAAR – O Filme”, um longa-metragem de 90 minutos que apresenta a trajetória do coral desde sua fundação, durante a pandemia, até o ano de 2025, quando alcança seu maior número de integrantes com 180 adolescentes.

Fundado em 2020, o Coral Teen rapidamente se tornou um dos maiores corais de adolescentes da região sul do Brasil. Na época, eram apenas 20 coristas, que ensaiavam e gravavam suas vozes pelo celular devido às restrições da Covid-19. O filme mostra como, mesmo diante das limitações da época, a música serviu como ferramenta de união, esperança e continuidade emocional para os adolescentes.

Através do documentário será possível acompanhar os bastidores das produções musicais do coral, que mostrará processos de gravação em estúdio, ensaios gerais, produção de videoclipes, preparação de solistas, desafios e curiosidades que o público nunca viu. O filme também registra participações em eventos oficiais da cidade, como apresentações em espaços públicos, instituições parceiras e celebrações da comunidade.

Um dos capítulos centrais do documentário apresenta o Coral Teen CAMP, o primeiro acampamento oficial do grupo, realizado em setembro de 2025 na Chácara dos Pinheirais. O acampamento reuniu coristas, equipe e convidados em três dias de atividades voltadas para o aprofundamento espiritual, à convivência e integração e à musicalidade.

O filme foi escrito e dirigido por Daniel Derevecki, maestro e diretor musical do Coral Teen, que também compôs a trilha sonora original e realizou a edição final. A produção é de Vinicius Derevecki, preparador vocal do coral, e as imagens foram captadas ao longo de um ano por uma equipe de documentaristas formada por alunos do próprio coral, que aprenderam técnicas de filmagem pelo telefone celular, entrevistas e registros artísticos para compor o material final.

A primeira exibição do longa será no Centro de Eventos Adventista, em Curitiba, no dia 13 de dezembro, às 19h, numa sessão exclusiva para coristas, familiares e convidados. Após a exibição inaugural, o filme ficará disponível gratuitamente no canal oficial do Coral Teen CAAR no YouTube. Junto com o filme, também será lançado um álbum nas plataformas digitais com a trilha sonora original.

