O Colégio Adventista de Araucária promoveu, no dia 1º de outubro, um evento que já se tornou tradição no calendário da instituição: a CAART, mostra cultural da escola que apresenta produções dos estudantes do 6º ano do Ensino Fundamental ao 1º ano do Ensino Médio.

Destacando o conceito de artes integradas, o evento transita por diferentes expressões artísticas, das artes visuais à literatura, passando pela dramatização e pelo audiovisual, e revela o talento e o engajamento dos alunos em temas contemporâneos.

O ponto alto da edição 2025 foi o Festival de Curtas Documentais sobre os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável (ODS) da Agenda 2030 da ONU, produzido pelos alunos do 1º ano do Ensino Médio. A atividade foi desenvolvida de forma interdisciplinar ao longo do ano letivo, nas aulas de Arte e Projeto de Vida, resultando em nove filmes concorrentes.

A avaliação contou com um júri externo, formado por Gláucio Karas, secretário de Cultura e Turismo de Araucária; Paulo Polita, professor de História do Colégio Júlio Szymanski; e Waldiclei Barbosa, editor-chefe do Jornal O Popular.

Resultado dos filmes

Os curtas foram avaliados em quatro categorias: Melhor Roteiro, Melhor Edição, Melhor Direção e Melhor Filme (Impacto Global). Foram exibidos os trailers dos 9 filmes concorrentes e, após a premiação, o filme vencedor foi exibido na íntegra. A seguir, a classificação geral com as médias definidas pelos jurados para os 3 primeiros colocados em cada categoria:

MELHOR ROTEIRO

Justiça: meta ou ilusão? (1MA) — 8,33

Ansiedade: o inimigo silencioso (1MB) — 8,22

Água: um direito de todos (1MB) — 8,00

MELHOR EDIÇÃO

Justiça: meta ou ilusão? (1MA) — 7,56

Água: um direito de todos (1MB) — 7,44

Ansiedade: o inimigo silencioso (1MB) — 7,22

MELHOR DIREÇÃO

Justiça: meta ou ilusão? (1MA) — 8,33

Água: um direito de todos (1MB) — 7,78

Vida Terrestre – ODS 15 (1MA) — 7,56

MELHOR FILME (IMPACTO GLOBAL)

Justiça: meta ou ilusão? (1MA) — 8,11

Água: um direito de todos (1MB) — 8,00

Ansiedade: o inimigo silencioso (1MB) — 7,89

Trabalhos expostos

Além dos filmes, a CAART apresentou diversas produções artísticas dos demais anos escolares: 6º ano, pantomimas em vídeo; 7º ano, máscaras africanas produzidas em papietagem; 8º ano, mostra fotográfica e desenhos em técnica de rachura; 9º ano, esculturas de arte ambiental inspiradas em Frans Krajcberg, além de trabalhos em Op Art, Pop Art e um festival de crônicas autorais; Arte livre, destinada a estudantes de qualquer uma das séries entre o 6º ano até o Ensino Médio que quisessem expor desenhos e pinturas de tema livre.

Exibição

O jornal O Popular divulgará nesta terça-feira, 14 de outubro, o filme vencedor ‘Justiça – meta ou ilusão?’ em suas redes sociais, Instagram, TikTok, Facebook e YouTube.

Edição n.º 1486.