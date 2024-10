Colégio Adventista realizará 2ª edição da feira artística CAART nesta terça (01)

Nesta terça-feira, 01 de outubro, o Colégio Adventista de Araucária irá realizar a segunda edição da feira artística CAART 2024. O evento é aberto ao público, começará às 19h e será realizado no auditório da instituição de ensino.

No cronograma, a turma do 6º ano irá apresentar a Mostra de Pantomima; os alunos do 7º ano realizará uma apresentação de Máscaras Africanas criadas em papietagem; o 8º ano uma Mostra Fotográfica; o 9º ano a Mostra de esculturas de Arte Ambiental, inspiradas nas obras de Frans Krajcberg; e a 1ª série do ensino médio realizará o Festival de Curtas Documentais.

Em caso de dúvidas, entrar em contato com Daniel Derevecki pelo número (41) 99632-5031. A playlist com os vídeos e curta-metragens que fazem parte da feira estão disponíveis no YouTube pelo link: https://youtube.com/playlist?list=PLWdA_fehJcxRPTIkzZ_yQGn09533WyJJ5&si=oWc4L5-aWx1Wc_lD