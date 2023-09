Colégio Estadual do Campo Guajuvira convida comunidade para prestigiar a Feira de Produtos do Campo

No próximo sábado (16/09), o Colégio Estadual do Campo Guajuvira promove a Feira de Produtos do Campo, um projeto dos alunos do segundo ano de Agronegócios, coordenado pelas professoras das disciplinas técnicas e de Empreendedorismo. A feira acontece das 8h às 12h, no próprio colégio, localizado na Rua Augusto Borkowski, 511, área rural de Guajuvira, e será aberta a toda a comunidade.

Durante o evento serão comercializados produtos como bolachas e broas, geleias, doces e compotas, queijos, salames, licores, mel, hortifrutis, morango, ovos, mudas de flores, óleos essenciais, artigos para pets, artesanato e itens de gastronomia. Os visitantes também receberão orientações sobre crédito ao pequeno produtor, microempreendedores individuais (MEIs) e saúde bucal. ainda na feira, poderão conferir exposições de produtos agropecuários e placas solares.

“A proposta é de tornar esta feira fixa e realizá-la sempre no segundo sábado de cada mês. Todos são nossos convidados para virem aproveitar os produtos que estarão à venda e, principalmente, prestigiar o trabalho feito por nossos alunos, que estão aprendendo na prática como organizar eventos de empreendedorismo, dentro do conteúdo curricular”, convida a direção do colégio.

Edição n.º 1380