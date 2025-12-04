O Colégio Estadual Profª Helena Wysocki está com vagas disponíveis para curso de técnico de enfermagem integrado ao Ensino Médio. De acordo com a direção da instituição de ensino, a duração do curso é de 3 anos e as aulas serão realizadas no período da noite.

O aluno interessado deve completar 15 anos até o mês de março de 2026, e o curso só vale para aqueles que vão iniciar o Ensino Médio. Além disso, é importante frisar que para concluir o curso, é obrigatório a realização de estágio.

Quem tiver interessado deve procurar a secretaria do colégio para incluir o nome na lista de alunos. Ao realizar a inscrição, é preciso levar documentos pessoais, como RG e CPF, comprovante de endereço e comprovante de escolaridade.

O Colégio Helena Wysocki está localizado na Rua Maranhão, no bairro Costeira, próximo ao Supermercado Condor.