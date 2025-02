Colégio Maria da Graça parabeniza alunos que foram aprovados no vestibular

Conforme levantamento da Universidade Federal do Paraná (UFPR), 2.035 dos 4.281 candidatos aprovados na primeira chamada regular do Vestibular concluíram o Ensino Médio em escolas estaduais do Paraná, o que representa 47% dos novos vestibulandos. Deste total fazem parte quatro alunos do Colégio Estadual Maria da Graça, de Araucária, e além deles, outros dois alunos da instituição foram aprovados na Positivo e na Faculdade Unina.

“É uma grande alegria ver nossos alunos sendo aprovados e iniciando um caminho que lhes garantirá um futuro brilhante. Estamos orgulhosos com a performance deles e os parabenizamos pela conquista”, disse a direção do colégio.

O estudante Kauã Lemos Rodrigues de Souza, de 17 anos, já concluiu o ensino médio. Ele acaba de ser aprovado em Engenharia da Computação na UFPR e conta que escolheu este curso pela demanda no mercado de trabalho, remuneração alta, campo de atuação muito alto, e evolução constante, pois a tecnologia cresce sem parar. Isso sem contar a chance de conseguir um trabalho remoto. Este foi meu primeiro vestibular, e confesso que minha preparação foi apenas fazendo o Enem. Sinceramente não gosto muito de estudar, então o que eu aprendi no Enem, me levou para a Federal”, afirma. Kauã também deixa um conselho para estudantes que ainda estão pensando que curso fazer. “Eu recomendo que eles pensem em áreas que não estão ameaçadas de extinção, seja pela criação de robôs que substituem mão de obra ou funções que possam ser substituídas por inteligência artificial”.

Kauã – Engenharia da Computação / UFPR.

Lucas Silva de Araújo, 17 anos, ainda vai cursar o 3º ano do ensino médio e foi aprovado em Engenharia Elétrica na UFPR. Diz que optou por este curso porque engloba diversas áreas que lhe interessam. “Me preparei bastante para o vestibular, desde o início do ano passado, quase diariamente, eu pesquisava e estudava alguns conteúdos da internet sobre assuntos variados do ensino médio, além de ter buscado por provas antigas da UFPR para estudar”, relata.

Lucas – Engenharia Elétrica / UFPR.

Também com 17 anos, Anna Belly da Silva Santos, é a mais nova caloura de Pedagogia na Faculdade Unina. Para ela, “a Pedagogia transforma vidas e a cada dia traz mais aprendizado para quem tem vontade de aprender e ensinar”.

Anna Belly – Pedagogia/ Unina.

Os demais estudantes aprovados foram: Isabelle Cordeiro Neves (Letras na UFPR), Agatha Camilly dos Santos de Freitas (Farmácia na Positivo) e Aisha Emanuely Coelho (Letras/Inglês na UFPR).

Isabelle Cordeiro Neves Agatha Camilly dos Santos de Freitas Aisha Emanuely Coelho

Edição n.º 1450.