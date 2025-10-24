O Colégio Marista Sagrado Coração de Jesus entregou uma tonelada de tampinhas de garrafas pet ao projeto “Ecopet Tampinhas”, que as vende e reverte o valor em ração para cães que vivem em abrigos, para ONGs e outros projetos voltados à causa animal. A arrecadação feita pelos estudantes fez parte do projeto Sustentabilidade, desenvolvido pela instituição no decorrer do ano.

A entrega aconteceu nesta sexta-feira (24/10), no ginásio do Marista, e havia tantas sacolas que os alunos tiveram que formar uma enorme corrente humana para que fossem carregadas até o veículo que fez o transporte.

Para a direção do Marista, é gratificante observar todo o colégio engajado no projeto de Sustentabilidade, com foco na contribuição para a preservação ambiental. “Acreditamos que essa conscientização inicia com nossos estudantes, e a partir daqui eles poderão disseminar essa responsabilidade. Fomos inspirados pela campanha da fraternidade deste ano, que trata da Ecologia Integral, trazendo isso para o colégio, mas com o objetivo de ir além de ações pontuais. Queremos estabelecer um projeto contínuo, que promova a conscientização sobre o consumo, tanto individual quanto familiar. Essa oportunidade nos enche de alegria, pois gera um impacto positivo no desenvolvimento dos alunos”, relata a diretora Fabiane G. de Paulo.

Rosangela Dambroski dos Santos, coordenadora de Segmentos EFAF e EM do Marista Sagrado, disse que conheceu o projeto “Ecopet Tampinhas” através de reportagens veiculadas pelo Jornal O Popular. “Tínhamos entrado em contato com uma ONG em Curitiba para a entrega das tampinhas, mas a tentativa não deu certo, ou pelo tempo, ou pelo transporte. No final de semana, vi pelas redes sociais uma reportagem do Popular sobre a Ecopet, entrei em contato com a Jaqueline, responsável pelo projeto, e combinamos a entrega. Iniciamos a coleta em fevereiro e as famílias e os estudantes foram juntando e deixando em casa o que conseguiam arrecadar. No dia 20/09, durante nossa Mostra Cultural, todos iniciaram as entregas das tampinhas arrecadadas. Elas foram organizadas pelos estudantes do Clube de Sustentabilidade e pesadas, onde conseguimos chegar a essa marca fenomenal. Foi uma força tarefa de colaboradores, famílias e estudantes do 6º ano a 3ª série do Ensino Médio”, declara.

A idealizadora do projeto “Ecopet Tampinhas”, Jaqueline Lugo, agradeceu a doação feita pelo Marista e destacou a importância de ações como esta para a preservação do meio ambiente, ao mesmo tempo em que contribui com a causa animal. “No momento em que o projeto se deparava com uma queda nas doações de tampinhas, aparece o Marista e nos doa toda essa quantidade de tampinhas, foi fantástico”, agradece.

As tampinhas são arrecadadas pelo projeto e ficam guardadas em um depósito, para no final do ano serem vendidas. “Destinamos toda a renda para a compra de pacotes de rações que atendem ONGs, abrigos, protetoras e outros projetos voltados à causa animal. Continuem doando suas tampinhas e ajudando nosso projeto”, convida Jaqueline

Tampinhas que posso doar

Tampinhas de margarina, manteiga, requeijão, achocolatado, maionese, ketchup, temperos, garrafas pet, leite em pó, fórmulas infantis, suplementos alimentares, sucos, água de coco, leite de caixinha, fermento em pó, sorvete, amaciante, sabão líquido, água sanitária, álcool, detergente, limpa odores em geral, lustra móveis, shampoo, condicionador, cremes de tratamento, hidratante, creme dental, acetona, sabonete líquido, etc.

Informe-se sobre os pontos de coleta pelo telefone (41) 99882-0555.