O Colégio Marista Sagrado de Jesus realizou a 1ª Semana Interna de Prevenção de Acidentes (SIPAT), evento que reuniu palestras e dinâmicas voltadas à saúde física, mental e emocional dos colaboradores, promovendo tanto a conscientização quanto momentos de integração entre colegas.

Segundo o colégio, mais do que abordar temas como saúde da voz, qualidade de vida, prevenção de doenças e ética, a SIPAT buscou incentivar mudanças práticas no dia a dia. Esse tipo de ação foi importante porque ajudou a prevenir problemas de saúde relacionados ao trabalho, como estresse, lesões por esforço repetitivo ou desgaste vocal, e também fortaleceu a cultura de cuidado coletivo dentro da instituição. Além disso, momentos de descontração e troca contribuíram para melhorar o clima organizacional e a motivação das equipes.

Iniciativas como essa tiveram impacto direto também na qualidade da educação. Colaboradores mais saudáveis e engajados refletiram positivamente no ambiente escolar, criando uma rede de apoio mais sólida para estudantes e famílias. Assim, a SIPAT foi além da prevenção de acidentes, pois promoveu bem-estar e fortaleceu os laços de toda a comunidade educativa.

Para a monitora de alunos e presidente da CIPA do Colégio, Karla Pestana, ações como essa foram essenciais no ambiente escolar. “O momento da SIPAT, além de conscientização, foi uma oportunidade de descontração e conexão com os colegas de trabalho”, destacou.

Edição n.º 1486.