Colégio Szymanski se classifica para a fase macrorregional do Bom de Bola

O time de futebol masculino do Colégio Estadual Professor Júlio Szymanski foi campeão das etapas municipal e regional dos Jogos Escolares Bom de Bola e se classificou para a fase macrorregional. Na etapa municipal, a equipe venceu os quatro jogos que disputou: 4X1 contra o Colégio Estadual (CE) Cecília Meireles, 4X0 contra o Colégio Bom Jesus, 2X1 contra o Colégio COC e 1X0 contra o CE Maria da Graça.

Na etapa regional repetiu o excelente desempenho que vinha apresentando e venceu as cinco partidas: 2X0 contra o Colégio Rui Barbosa, 3X0 CE Frederico Guilherme, 3X0 Tijucas do Sul, 3X0 São José dos Pinhais e 2X0 Fazenda Rio Grande.

Em nove jogos que disputou até agora, o Szymanski marcou 24 gols, uma média de 3,6 gols por partida, e sofreu apenas dois gols, chegando invicto para a próxima fase.

O começo de tudo

O projeto de futebol foi idealizado pela professora Lilian Sabrina Sales, para fomentar o esporte no Colégio Szymanski. “Com o apoio e incentivo do diretor Claudino Francisco Gehlen e seus diretores auxiliares, decidimos que colocaríamos o Szymanski entre os 3 primeiros colocados nos Jogos Escolares novamente”, relatou a professora.

Ela conta ainda que em 2023, juntamente com o atual capitão do time João Manoel e seu amigo e conselheiro da equipe Mateus Ferreira, foram montando o time de futebol de campo masculino. “Ainda em 2023 não conseguimos participar da competição, fizemos mudanças necessárias e reestruturamos a equipe, para assim nos preparar para 2024”, explica.

Em 2024 o time iniciou as competições em Curitiba e teve a certeza que estava pronto. “Com parciais inacreditáveis, conquistamos o segundo lugar, o que deixou os meninos com mais vontade, porque eles queriam ser campeões no município e sabíamos que tínhamos time pra isso”, pontuou Lilian.

Mais algumas adaptações foram feitas na equipe e chegou o Bom de Bola Municipal, onde o Szymanski também conquistou parciais incríveis e foi campeão na fase, conseguindo assim a vaga para a fase regional, em São José dos Pinhais. “Com muitas adversidades e desentendimentos, porque afinal, administrar 18 meninos campeões da fase municipal, com idades entre 16 e 17 anos, não é fácil. Chegamos na fase regional sem levar nenhum gol, conquistamos esse título para nossa escola e nosso município, e também a tão sonhada vaga para a fase macrorregional”, completou a professora.

A fase macrorregional será entre os dias 19 a 24 de setembro, em Balsa Nova. O time do Szymanski enfrentará os Núcleos de Curitiba, de Paranaguá e da Área Metropolitana Norte. “Nessa competição estaremos defendendo nosso Szymanski, a cidade de Araucária e o Núcleo de Educação da Área Metropolitana Sul. Posso adiantar que os meninos estão preparados para mais esse desafio, e já estamos sonhando com a final na cidade de Pérola, no norte do Paraná. Mas eu sempre digo para eles que temos que pensar e nos concentrar em uma fase de cada vez”.

Além das expectativas e da ansiedade pelas disputas da fase macrorregional, o time enfrenta o seu maior desafio fora de campo, que é a falta de patrocinadores. “Precisamos de patrocínio para custear os agasalhos da equipe e pedimos a quem quiser apoiar o time, que entre em contato pelo fone (41) 98736-9929”, convida Lilian.

O capitão da equipe, João Manoel Stingelin Morinel, afirmou que tem orgulho do elenco e está muito feliz por ter participado da criação do time. Agradeço a escola e colaboradores por terem nos apoiado todo esse tempo. Agora iremos focar para a fase macrorregional para podermos sair com mais uma conquista e mais um título. O foco continua o mesmo desde o início do Bom de Bola e nosso time está muito unido e preparado, com muita resenha e alegria”, destacou.

Edição n.º 1432. Maurenn Bernardo com colaboração de Victória Malinowski.