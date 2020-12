Compartilhe esta notícia

Oito pessoas ficaram feridas durante um acidente entre dois ônibus do TRIAR, ocorrido na manhã desta terça-feira, 8 de dezembro, no semáforo da Rodovia do Xisto, bem perto do Terminal Central.

Um dos coletivos acabou batendo na traseira do outro, mas ainda não há informações mais detalhadas sobre as causas do acidente. Os passageiros tiveram ferimentos leves e receberam atendimento médico.

Confira as fotos do acidente

Foto: divulgação

Foto: divulgação

Foto: divulgação