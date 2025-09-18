A Colônia Witmarsum, um dos mais importantes redutos da cultura Menonita no Brasil, sediará  neste sábado (20), seu primeiro Volkstanztreffen, um grande Encontro de Danças Folclóricas.

A iniciativa, organizada pelo Heimat Museum Witmarsum, irá reunir mais de 10 grupos de dança folclóricas do estado, além de folcloristas e o público geral, para celebrar a diversidade cultural. O evento ganha destaque ao contar com o apoio estratégico da Itaipu Binacional, sinalizando o potencial do encontro para se firmar no calendário cultural do estado.

O festival é uma oportunidade de resgatar e valorizar as tradições mantidas vivas por diferentes etnias no Paraná, com o objetivo de promover um intercâmbio cultural e apresentar ao público a riqueza das coreografias, trajes e músicas que formam a identidade paranaense.

A iniciativa do museu da Colônia Witmarsum não é por acaso, pois além de reforçar o caráter de preservação histórica do evento, transforma a colônia que já é conhecida por sua produção de leite, cooperativismo e forte herança menonita, em um cenário autêntico e único que enriquece a experiência dos participantes e visitantes.

“Para nós, aqui na Colônia Witmarsum preservar as tradições é mais do que um trabalho – é uma missão, é a alma de quem somos. O museu é guardião da história, dos objetos, das memórias. Mas a cultura é viva”, afirma o diretor do museu, Ricardo Philippsen.

Mais informações por meio do site da Associação de Moradores de Witmarsum (ACMPW) https://acmpw.com.br/museu/ ou pelo WhatsApp: (41) 98400-2073.

Serviço:

O quê: 1º Volkstanztreffen – Encontro de Danças Folclóricas.
Quando: 20 de setembro de 2025.
Onde: Colônia Witmarsum, Palmeira/PR.
Quem pode participar: Grupos de dança, folcloristas e público geral.
Contato para informações: (41) 98400-2073.
Organização: Heimat Museum Witmarsum e ACMPW.
Apoio: Itaipu Binacional.