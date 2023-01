Coluna: Antes que o ano comece

Com planejamento ou sem, o ano começa sem esperar ninguém. Em janeiro ou após o carnaval, é hora de alinhar metas e expectativas. Como quem arruma uma bolsa para acampar é preciso refletir sobre o que vamos precisar. E por falar em arrumar a bolsa, logo inicia o ano letivo. Vamos falar um pouco mais sobre isso … e arrumar nossa mochila imaginária! Além do material escolar, em qual unidade educacional o estudante irá frequentar esse ano? Se permaneceu na mesma, os contatos estão atualizados? Ou é uma nova? Já conhece a equipe pedagógica, os horários e rotinas do lugar? O estudante estará durante um período ou no integral? Utiliza medicação de uso contínuo com prescrição em dia que afeta o horário escolar? E o uniforme? As unidades realizam no começo do ano uma reunião com toda comunidade escolar, esse é um ótimo momento para tirar dúvidas e conhecer a equipe.



Agora que tal olharmos para nosso mochileiro? De mochila arrumada toda caminhada começa com algumas orientações. Se for o primeiro ano da criança, pergunte a si mesmo – como estou com essa separação? Os primeiros dias são importantes para a criança se adaptar com as professoras e com os colegas. O coração precisa estar em dia para esse momento não se transformar em algo desgastante e sofrido. Tem um tempinho pra pensar sobre isso até a data chegar, mas aqui vai uma dica de viagem, se a criança ficar chorando e chamando seu nome com os bracinhos estendidos, procure não prolongar o momento da despedida, não fazer falsas promessas ou oferecer agrados e principalmente, sem mentiras. Que o bolsinho de emoções dessa mochila seja cuidado com atenção.



O mochileiro não é de primeira viagem? Então vamos reforçar as orientações sobre convivência, respeito com as professoras e todos os profissionais. Aprender e se divertir junto dos colegas, e se algo acontecer que te machuque por fora, ou seus sentimentos, procure sempre um adulto de confiança para conversar, sim a conversa sobre o bullying faz parte das orientações gerais.

Tudo pronto? Deixou um espacinho na mochila para guardar as boas lembranças da jornada deste ano? Então que o caminho da criança/estudante inicie!



Uma boa jornada com muita aprendizagem em 2023!