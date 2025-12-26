A Cresol iniciou o pagamento de juros sobre o capital social, um benefício exclusivo para quem adere ao cooperativismo financeiro. Dezembro é o mês em que a cooperativa reconhece a confiança e a participação de seus cooperados.

Ao integralizar cotas no capital social, o cooperado se torna dono da cooperativa. Essa contribuição fortalece o negócio, gera oportunidades de crédito e serviços, além de promover o desenvolvimento local. O diretor de Negócios da Cresol Confederação, Pablo Guancino, destaca que a remuneração de juros é um exemplo de como o cooperativismo gera prosperidade coletiva, criando um ciclo positivo.

O Crescimento da
Remuneração

Com mais de um milhão de cooperados em todo o país, a Cresol tem ampliado o volume dessa remuneração. Em 2024, mais de R$ 193 milhões foram pagos em juros sobre o capital social. Isso representa um crescimento de 23,7% em relação ao ano anterior.

Diferencial para o
Cooperado

O pagamento de juros sobre o capital social reforça um diferencial exclusivo do cooperativismo: o cooperado contribui, o sucesso da cooperativa repercute em seu patrimônio e todos prosperam juntos.

O valor remunerado é deliberado em assembleia. O limite legal de remuneração é de até 100% da taxa Selic acumulada nos últimos 12 meses. A base de cálculo é o saldo médio de capital social mantido pelo cooperado durante o período de apuração.

O pagamento é realizado anualmente, até o último dia útil de dezembro, diretamente na conta capital. Na Cresol, o cooperado pode acompanhar o extrato e fazer novos aportes pelo aplicativo.

SOBRE A CRESOL

A Cresol tem 30 anos de atuação e é uma das principais instituições financeiras cooperativas do Brasil. Ela oferece soluções para pessoas físicas, empresas e empreendimentos rurais. Atualmente, conta com mais de 1 milhão de cooperados e 998 agências de relacionamento distribuídas em 19 estados brasileiros.