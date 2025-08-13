Em tempos de incerteza, planejar o futuro é essencial. Para as famílias e empreendedores de Araucária, proteger as conquistas e o bem-estar dos entes queridos é a prioridade número um. É nesse cenário que o seguro se destaca como uma ferramenta fundamental de planejamento financeiro.

Muitos ainda veem o seguro como uma despesa, mas ele é, na verdade, um investimento preventivo. É a garantia de que, em caso de imprevistos, seu patrimônio e sua família estarão amparados. Na Cresol, entendemos que cada cooperado tem uma história e necessidades únicas. Por isso, oferecemos soluções em seguros com foco no seu bem-estar e na sua tranquilidade.

Pense no seguro de vida como um “plano B” para sua família, garantindo que ela mantenha o padrão de vida e a educação dos filhos. Um seguro residencial protege seu maior patrimônio contra incêndios, roubos e outros danos. Já os seguros para veículos e agrícolas evitam grandes prejuízos, assegurando que você continue trabalhando sem interrupções.

O papel da Cresol é educar financeiramente, mostrando o valor da proteção. Cooperativismo é isso: estar ao lado do outro, especialmente nos momentos mais difíceis. Nossos especialistas estão prontos para entender suas necessidades e montar um plano de seguro que se encaixe perfeitamente na sua vida e no seu orçamento.

Proteger o futuro começa hoje, com a decisão certa.

Edição n.º 1477.